Зал стоя аплодировал заявлению Путина во время послания Федеральному собранию

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Лидер страны сообщил, что выступает в сложное для России время.

Зал аплодисментами встретил заявления президента Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Глава РФ призвал почтить память погибших военных, женщин и стариков.

Сегодня Путин выступает в Гостином дворе с обращением не только к законодателям, но и обществу. В зале присутствуют участники специальной военной операции. Всего на мероприятие были приглашены около 1400 человек.

Ранее 5-tv.ru писал об основных тезисах речи Путина.