«Наши будут выступать»: Третьяк о том, как Россия ответит на ущемление спортсменов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

«Коллективный Запад» пытается надавить на Россию через спортсменов.

В кулуарах перед посланием Президент РФ Федеральному Собранию корреспондент «Известий» спросил у советского хоккеиста, главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка о том, как Россия выстоит под все большим давлением стран «коллективного Запада» на страну через ущемление спортсменов.

«Тренироваться и готовиться к будущим стартам. Это самое главное, потому что для спортсмена главное — соревнования. Я думаю, наши спортсмены будут выступать на международных, не сегодня, так завтра. Все спортсмены все равно готовятся, потому что это — цель в жизни каждого спортсмена: стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Надеемся, что будут лучшие времена», — ответил Третьяк.

Подобный вопрос очень актуален: за недопуск РФ к Олимпийским играм-2024 в Париже голосует целая международная коалиция.

Ранее 5-tv.ru писал, как Международный олимпийский комитет отреагировал на попытки препятствовать участию России в Олимпиаде.