Путин озвучил главные причины начала СВО во время послания Федеральному собранию

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Специальная военная операция началась год назад.

Главные причины для начала СВО России — защита страны и ликвидация нацисткой угрозы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе.

«Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима <…> было принято решение о проведении специальной военной операции», — прокомментировал он.

По словам президента, агрессия Украины в сторону России начала проявляться после переворота в 2014 году. Сейчас же, отметил Путин, на россиянах лежит колоссальная ответственность. Он объяснил, что в стране и мире происходят кардинальные и необратимые перемены и события, которые изменят будущее страны и народа.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сообщил о том, что Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь.