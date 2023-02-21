Путин: Запад натаскивал нацистов и готовил Киев к войне

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США пытаются удержать гегемонию, однако им пора понять, что мир многополярен.

Запад закрывал на все глаза, натаскивая нацистов и подготавливая Киев к большой войне. Об этом в рамках послания Федеральному собранию сказал президент РФ Владимир Путин.

«Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия», — сказал президент.

Глава государства добавил, что западные страны пытаются сделать так, чтобы весь мир забыл, что натворил Запад, однако это невозможно. В частности, достаточно вспомнить количество жертв в результате войн, которые провоцировали Штаты.

Путин ранее отмечал, что мировая ситуация напряженная, а на Западе никак не могут понять, что все идет к многополярности. При этом американцы стараются сохранить гегемонию.

В России проходит послание Федеральному Собранию. Рассматривается мировая ситуация, а также спецоперация на Украине и другие вопросы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто будет присутствовать на послании Путина.