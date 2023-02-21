Путин начал послание Федеральному собранию: «Я выступаю в сложное время»

Владимир Путин сообщил, что его обращение к Федеральному собранию проходит в сложное время

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Год назад Россия приняла решение о начале специальной военной операции для обеспечения безопасности нашей страны и ликвидации угрозы, исходящей от неонацистского режима.

Глава РФ Владимир Путин начал послание Федеральному собранию. Президент заявил, что его выступление проходит в сложный для страны период.

«Сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время», — прокомментировал он.

Путин объяснил, что сейчас в стране и мире происходят кардинальные и необратимые перемены, а также исторические события, которые во много определят будущее России и народа. Он добавил, что сейчас на россиянах лежит колоссальная ответственность.

«Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима <…> было принято решение о проведении специальной военной операции», — отметил российский лидер.

По словам главы РФ, агрессия киевского режима начала проявляться в сторону России в 2014 году. Тогда на Украине случился переворот — от власти был отстранен президент Виктор Янкович, и было сформировано новое правительство Незалежной.

Сейчас Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбассса. Президент РФ сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обращение Путина Федеральному собранию в Гостином дворе заслушают участники СВО.