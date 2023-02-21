Не все потеряно: блогер Кошкин готов помочь Костомарову привыкнуть к протезам

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Молодой человек два года назад лишился и рук, и ног и понимает, через какие ужасы сейчас проходит фигурист Роман Костомаров.

Известный блогер Игорь Кошкин из Саранска рассказал журналистам, как складывается его жизнь после страшной трагедии. Два года назад молодой человек попал под поезд — чтобы сохранить ему жизнь, врачи ампутировали пациенту и руки, и ноги. Но его мир на этом не рухнул.

Сегодня 26-летний россиянин занимается спортом и делает в день порядка 16 тысяч шагов. Кроме этого, вполне успешно справляется с бытовыми делами, ведет свой микроблог и еще решает кучу повседневных задач. И все это благодаря протезам, которые он получил бесплатно, по полису ОМС.

Новые руки почти ничего общего не имеют со старыми протезами, которые ранее предлагала медицина. Эти — достижение науки и техники, работают они на платформе Android и воспроизводят движения благодаря специальным датчикам. Они передают сигнал от мышц, и о чудо — конечности функционируют. И еще важный момент — у человека есть ощущение, что это его настоящая рука или нога, но будто скованная гипсом.

«Понятно, что моторику родной руки протезами не передать, хотя они действительно помогают. Но только если захочешь. В первую очередь их надо принять как свои, иначе ничего не получится», — отметил Игорь в интервью изданию StarHit.ru.

По его словам, уже в первый день после протезирования он уже пытался самостоятельно взять печеньку, причем важно было сделать это на уровне возможностей мелкой моторики здорового человека — не сильно сжать, чтобы не сломать. И у блогера получилось.

«Ногами» он тоже вполне доволен, причем у молодого человека не самая последняя модель протезов, бывают и более функциональные. Но даже с этими он чувствует себя вполне автономно и независимо. Конечно, не настолько, как это было до катастрофы — пока не получается прыгать, приседать и подолгу бегать. Но духом Игорь не падает.

Лишившийся конечностей блогер Игорь Кошкин научился жить с протезами. Фото: ВКонтакте / Игорь Кошкин

Точнее, наоборот — смысл жизни по-прежнему есть, просто сменились приоритеты. Дух блогера за два года прошел сильнейшую школу на выносливость. Особенно важным на этом этапе было не жалеть себя, а от окружающих тем более не нуждаться в сочувствии. Только так можно научиться жить на равных в обществе.

«Нужно брать все в свои руки, как бы это ни звучало. Поймите, что еще не все потеряно и вся жизнь впереди. Займитесь делом, которое позволит отвлечься от дурных мыслей. Это очень полезно», — советует блогер людям, оказавшимся в его ситуации.

Сегодня он также готов помочь морально олимпийскому чемпиону Роману Костомарову. Игорь знает, что примерно сейчас испытывает выдающийся фигурист, для которого не было ничего невозможного.

«Надеюсь, Роман победит болезнь и у него тоже не будет комплексов. Но я всегда рад морально поддержать его, если это будет нужно», —сказал молодой человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Романа Костомарова мог произойти инсульт из-за спутника цитокинового шторма.