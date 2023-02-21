Телеведущая Орлова скинула 10 килограммов спустя две недели после родов

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За беременность знаменитость набрала более 15 килограммов.

Певица и телеведущая Ольга Орлова, ставшая 6 февраля во второй раз мамой, поделилась секретом быстрого похудения. 45-летняя знаменитость спустя две недели после родов смогла избавиться от десяти килограммов. И это еще не предел, заверила она.

За беременность Орлова набрала более 15 килограммов. У артистки было кесарево сечение, поэтому в ближайшие месяцы спорт и физические нагрузки — под запретом. Выход она начала искать в питании.

«Я ограничила количество еды. Ем все, но понемногу. Не ем на ночь. До салонов не дошла. Наверно, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», — призналась звезда.

При этом некоторые интернет-пользователи до сих пор не верят, что знаменитость была беременна. Подозрения стали закрадываться из-за внешности и ее поведения. Даже во время беременности певица старалась ухаживать за собой, поэтому ее внешность не сильно изменилась. Кроме того, ведущая отдавала предпочтение активному образу жизни: часто выходила в свет, гуляла с подругами, посещала мероприятия. По мнению критикующих, женщина, действительно вынашивающая малыша, не могла так выглядеть и быть такой активной.

Орлова, в свою очередь, ни тогда, ни сейчас не стала доказывать публике, что именно она носила малышку, а не суррогатная мама. Она погрузилась в материнство, но и про работу не забывает. На днях телеведущая смогла вырваться на несколько часов на площадку реалити-шоу «Дом-2».

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