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Тысячи петербуржцев уже обратились к медикам с различными симптомами.

Санкт-Петербург накрыла волна ОРВИ. С симптомами различных вариаций этого вируса обратились к медикам почти 30 тысяч человек. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, примерно у трети диагностирован коронавирус. Из них более 7% нуждаются в стационарном лечении. Но болеть им сейчас стали меньше, да и протекает заболевание легче, по сравнению с предыдущими годами.

Если раньше доля пневмоний со второй по четвертую степени доходила до 50%, то сейчас в основном наблюдается первая, да и доля заболевших куда меньше, чем ранее.