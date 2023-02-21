В результате землетрясения в турецком Хатае пострадали не менее 294 человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serdar Ozsoy; 5-tv.ru

Новые подземные колебания голландский исследователь Франк Хугербитс предсказал накануне. По его словам, главного бедствия еще не было.

Турцию сотрясают новые подземные толчки! Причем в эпицентре — многострадальная провинция Хатай. Едва уцелевшие в первую волну дома сейчас разрушены. Под завалами снова оказались люди, которым чудом удалось спастись в прошлый раз. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко продолжит.

Аэропорт в турецкой провинции Хатай. Пассажиры в панике. Как только начались первые толчки, люди бросились на пол. Пока одни молились, другие пытались выбежать из здания.

Новое землетрясение превратило в пыль те дома, которые устояли после предыдущего. В провинции Хатай снова практически не было безопасных мест. Вспыхнули десятки пожаров. Здания рассыпались на глазах. Чтобы понять силу толчков, достаточно увидеть вот эти кадры — кран весом в 15 тонн легко раскачивается.

По информации властей, уже есть погибшие — не менее трех. Также известно о 294 пострадавших. Более того, под завалами снова оказались люди. Сейчас спасатели пытаются достать их из-под обломков.

Жертв могло быть больше, но здесь уже каждый знает, как действовать во время землетрясений. Люди выбегали на улицу, сразу же старались узнать судьбу соседей и оперативно передавали информацию спасателям.

Врачи города Искандерун эвакуировали единственную работающую больницу и соорудили полевой госпиталь — разложили все медикаменты на земле и приготовились оказывать первую помощь.

Сейсмологи обратили внимание на четыре землетрясения. Два из них — в провинции Кахраманмараш, два — в Хатае. Толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле.

Голландский исследователь Франк Хугербитс предсказал эти подземные колебания еще накануне. И сейчас предрекает новые. С ним соглашаются местные ученые. Подчеркивают, что это не афтершоки, а новые толчки. Самое страшное может быть впереди.

«Разлом земной коры произошел не до конца, а лишь наполовину. Возможно, в Хатае еще не было главного землетрясения», — сказал инженер-геолог и специалист по землетрясениям, профессор Сулейман Пампал.

Вице-президент заявил, что риска цунами на юго-востоке страны сейчас нет. Однако местные власти — например, курортной Антальи — призывают местных жителей держаться подальше от береговой линии. Говорят, что уровень моря может внезапно подняться — сразу на полметра.