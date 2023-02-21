Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что перестала влезать в свои платья

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Многие отмечают — телеведущая на шестом десятке выглядит роскошно. Но саму знаменитость фигура категорически не устраивает, поэтому она тщательнее подбирает наряды.

Телеведущая Лера Кудрявцева посетовала на свою фигуру. Знаменитость старается поддерживать тело, однако признается — она так и не вернулась в форму после вторых родов, поэтому часть гардероба висит и ждет своего звездного часа.

«У меня, например, в гардеробе очень много дорогих платьев. Я не могу в них влезть. Так, может, и не скажешь, а там уже чуть-чуть вроде бы и уже все. Не влезаю», — рассказала она в одной из программ на федеральном канале.

Вместе с тем она отметила, что блестяще выглядеть в кадре ей помогают стилисты, которую подбирают одежду, скрывающую все недостатки и подчеркивающую достоинства.

Весной прошлого года 51-летняя знаменитость рассказывала, что из-за стресса стала налегать на сладкое и мучное, из-за чего ощутимо прибавила в весе — целых пять килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро похудеть и сдвинуть лишний вес с мертвой точки к весне.