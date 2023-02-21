Карен Шахназаров о патриотическом кино: «С сомнением отношусь к этому термину»

Фото, видео: Джапаридзе Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Знаменитый режиссер подчеркнул, что пробуждать любовь к родине могут не только фильмы на военную тему. В пример привел комедии Леонида Гайдая.

Режиссер Карен Шахназаров убежден, что жанра «патриотические кино» не существует. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru Светлане Шевченко перед показом фильма «Нюрнберг», который состоялся 20 февраля в кинотеатре «Москва».

«Я с сомнением отношусь к этому термину — „патриотическое кино“. Не потому, что я не патриот. Просто я понимаю, что такого жанра нет в кино. Есть комедия, драма, трагедия. А патриотична она или не патриотична — зависит от внутреннего наполнения и энергетики, которые создает художник. Фильмы Гайдая, на мой взгляд, очень патриотичны. Хотя они совершенно не о войне», — отметил Карен Шахназаров.

При этом «Нюрнберг» режиссер назвал картиной на очень важную тему. После судов над военными преступниками нацистской Германии прошло почти 80 лет, однако нацизм не исчез до сих пор.

«Нацизм никуда не делся, мы видим его возрождение. Мы видим, что он процветает, принимает разные формы, новые слова. К сожалению, выяснилось, что это явление не убиваемое», — отметил прославленный кинематографист.

Премьера фильма «Нюрнберг» в России состоится 2 марта. В основу картины режиссера Николая Лебедева лег роман Александра Звягинцева «На веки вечные». Кино расскажет о неизвестных до недавнего времени фактах судебного процесса над военными преступниками нацистской Германии. Главные роли в киноленте исполнили Евгений Миронов, Сергей Безруков, Любовь Аксенова и другие звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили специальные показы военной драмы «Нюрнберг». Кинокритики считают фильм одним из самых ожидаемых в 2023 году.