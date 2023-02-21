Шура похвастался «суперпрессом» вслед за Киркоровым

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

Артист умеет смеяться над собой и спокойно воспринимает шутки других.

Певец Александр Медведев, известный под псевдонимом Шура, вслед за Филиппом Киркоровым похвастался своим прессом. В социальной сети он без фильтров, обработки и, не втягивая живот, показал свою фигуру.

Артист, как и его коллега, задрал кофту. Однако вместо кубиков пресса, интернет-пользователи могли наблюдать лишь складки. Но они 47-летнего певца, кажется, вовсе не смущают. Он умеет смеяться над собой и спокойно воспринимает шутки других.

Вместо пресса у Шуры одни складки. Фото: Instagram* / shuramedvedev

При этом еще летом прошлого публика заметила, что Шура сильно похудел после операции на желудок. Три месяца после этого организм певца не воспринимал ничего кроме детского пюре и перемолотой в блендере еды. Итог — минус 35 килограммов. Однако уже осенью он закончил реабилитацию и вернулся к прежнему питанию. А чтобы сильно не поправляться и держать свое тело в тонусе — он занимается спортом.

К слову, если Шура не стыдиться показать свой живот таким, какой он есть, то Киркоров наоборот — продемонстрировал свою часть тела после обращения к пластическому хирургу. Он оказался доволен результатом профессионала, однако некоторые заметили, что его пупок после врачебного вмешательства стал выглядеть странно.

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