Лучшим поисковикам в Ленобласти будут присваивать знаки отличия Сегодня, 11:28 27 27

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

Энтузиасты круглый год работают в тяжелейших условиях, чтобы по крупицам восстанавливать историю и находить погибших в Великой Отечественной войне.