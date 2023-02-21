В Москве состоялся премьерный показ фильма «Нюрнберг»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Нюрнберг», реж. Николай Лебедев, 2023 г.; 5-tv.ru

В сценарий исторической драмы вписаны реальные истории — погибших на войне деда и дяди режиссера-постановщика фильма Николая Лебедева.

В Москве сегодня премьерный показ фильма «Нюрнберг» — о том самом трибунале, где нацистские главари под леденящие звуки печатной машинки рассказывали о том, как отдавали приказ на истребление целых народов. На «Мосфильме» в точности воссоздали тот самый зал, только на одно это ушел целый год. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный о том, что история циклична.

Редкий случай: на премьерной красной дорожке нового фильма можно увидеть не только кинозвезд или деятелей шоу-бизнеса. «Нюрнберг» — фильм о перипетиях государственных, военных, о тайных связях, о раскрытых заговорах. Поэтому и глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин был в числе первых зрителей московской премьеры.

«Сегодня мы видим, что либеральные режимы Запада во главе с Соединенными Штатами Америки не только ставят под сомнение решение Нюрнбергского трибунала, но и совершает агрессию против нашей страны. В том числе и марионеточный неонацистский режим Киева», — сказал Нарышкин.

Исторические параллели тем более удивительны, что фильм начали снимать еще в 2021-м, когда весь мир страдал от пандемии коронавируса, не подозревая, какая чума вызревает в Киеве и в Вашингтоне.

«Фильм „Нюрнберг“ к российскому зрителю приходит, что называется, шаг за шагом. Картину уже посмотрел президент России Владимир Путин вместе с ветеранами в день прорыва блокады Ленинграда. Копии фильма уже показывали на передовой участникам спецоперации. Предпоказы прошли по всей стране — от Калининграда до Крыма и Хабаровска. Во всероссийский прокат „Нюрнберг“ выйдет со 2 марта», — рассказал обозреватель «Известий».

«Казалось, что эта тема закрыта. Что раз и навсегда была поставлена точка в этом процессе. И все человечество узнало об истинных фактах. Но оказалось, что это не так, что пришло время. Мой персонаж говорит, что мы этот процесс делаем не ради жертв, а ради будущего, детей наших», — сказал народный артист РФ, исполнитель роли полковника Мигачева в фильме «Нюрнберг» Евгений Миронов.

Полковник Мигачев в исполнении Евгения Миронова отвечает за подготовку «суда народов», именно под таким названием вошел в историю Нюрнбергский процесс. В 1945 году именно Советский Союз настоял на том, чтобы всю верхушку нацистской Германии судили со всеми необходимыми атрибутами: адвокаты, прокуроры, вещественные доказательства.

Сергей Безруков предстает на экране в роли обвинителя от Советского Союза — Романа Руденко. Важная деталь: его текст в кадре до последней буквы взят из протоколов Нюрнбергского процесса. Народный артист признается: над ролью пришлось поработать, потому что в голосе обвинителя должен звучать «металл». А Безрукова, чьи дедушки прошли войну, в отдельные моменты съемок просто душили слезы.

«У меня ощущение было до мурашек. Когда ты присутствуешь на нюрнбергском процессе. Засушенная голова узника, которая стояла на столе директора Освенцима, произвела ошеломительное впечатление на публику процесса, когда СССР представила эти зверства. Когда ты погружаешься в это, спокойно произносить слова невозможно», — сказал народный артист РФ Безруков.

Режиссер-постановщик фильма «Нюрнберг» Николай Лебедев в интервью «Известиям» раскрывает семейный секрет. Свое имя автор таких известных фильмов, как «Заезда», «Экипаж» и «Легенда номер 17», получил в честь погибших на войне деда и дяди. Оба были Николаи. Один погиб в 1942 году под Харьковом, второй — в 1945-м под Веной, но могилы обоих до сих пор не найдены. В сценарий вписаны их реальные истории, и от того Нюрнбергский процесс приобретает не только всемирное, но и глубоко личное звучание.

«Мне казалось, что личная интонация будет близка зрителю. Это не сухая история судебного процесса, эта история людей, которые оказались в этом котле. И которые стараются найти в себе силы жить дальше. С надеждой, любовью, со светом. Мне очень хотелось, чтобы картина несла свет», — сказал Лебедев.

Фильм снят масштабно, причем во всех смыслах. Для съемок судебных сцен на «Мосфильме» построили точную копию Нюрнбергского зала заседаний, в натуральную величину. Вокруг процесса лихо закручена интрига: сторонники гитлеровцев устраивают засады и теракты, в самой советской делегации ищут шпиона. И на всем этом фоне разворачивается еще и лирическая линия.

А еще «Нюрнберг» это последнее музыкальное соло Эдуарда Артемьева. Великий композитор успел поучаствовать в сведении своего музыкального ряда, но не дожил до премьеры. Впрочем, фильм нашел свое отражение в репертуаре Филиппа Киркорова. Он записал композицию по мотивам любовной линии фильма и исполнил ее на московской премьере.

Картина Николая Лебедева хороша не только динамичным сюжетом и точно воссозданной атмосферой. Она пронизана историческими параллелями. Прямо сейчас в Донбассе следователи тщательно собирают свидетельства военных преступлений, чтобы у всех нацистов был свой Нюрнберг.