Не менее трех человек погибли и 200 пострадали при новом землетрясении в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serdar Ozsoy; 5-tv.ru

В эпицентре стихийного бедствия снова оказалась провинция Хатай. Хоть магнитуда и была слабее, здания все равно трескались и рушились на глазах.

Вот такие кадры приходят этим вечером из Турции. Там новое землетрясение. И опять в эпицентре оказалась провинция Хатай, где в начале февраля погибли больше десяти тысяч человек.

На этот раз подземные колебания были немного слабее — магнитуда достигала 6,4. В прошлый раз было 7,7.

Когда все задрожало и закачалось — началась паника. Здания трескались и рушились на глазах. Свидетелями этого стали и журналисты, которые снимали репортаж о последствиях предыдущего бедствия.

На данный момент известно о трех погибших и множестве раненых. Более 200 человек доставлены в больницы. Сообщается, что волна докатилась и до Сирии, там тоже есть разрушения.