Три питбуля насмерть загрызли ребенка под Великим Новгородом

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Это все произошло на глазах у его друга. Тот сначала пытался сам отогнать собак, но попытки оказались тщетны. Тогда он побежал на поиски помощи взрослых.

Три питбуля насмерть загрызли девятилетнего мальчика в поселке Парфино Новгородской области. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Все случилось, когда мальчик находился в гостях у друга в частном доме, где и находились собаки. Взрослых на тот момент рядом с ними не было. В какой-то момент питбули набросились на ребенка. Второй мальчик сначала пытался самостоятельно отогнать животных, но вскоре понял, что одному ему не справиться.

«После чего он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие медики лишь констатировали смерть ребенка. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства случившегося. По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело.

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