В США сочли оскорблением внешний вид Зеленского на встрече с Байденом в Киеве

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Грин неоднократно выступала против оказания финансовой помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Глава Украины Владимир Зеленский своим внешним видом нанес оскорбление президенту США Джо Байдену на встрече в Киеве. Такое мнение выразила конгрессвумен от Республиканской партии Мэрджори Тейлор Грин.

«Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно», — написала она в Twitter.

Грин до этого много раз выступала против финансирования киевского режима, обращая внимание на то, что Украина — одно из самых коррумпированных государств мира.

Ранее специалист по деловому этикету Татьяна Баранова в комментарии 5-tv.ru высказала мнение, что отказ Зеленского от делового стиля одежды в пользу футболок и толстовок — часть его личного бренда.

По мнению эксперта, глава Незалежной демонстративно отказывается от формальностей и пытается подчеркнуть, что он — лидер воюющей страны, и ему сейчас не до официоза и соблюдения протокола. Мировое сообщество, в свою очередь, этот посыл Зеленского понимает и принимает, не видя в нем культурной катастрофы.

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев, чтобы «публично поддержать демократию и суверенитет Украины». В ходе встречи с Зеленским американский лидер объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, а также радары наблюдения за воздушным пространством.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, какое значение для России имеет визит Байдена в Киев.