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Турецкие власти сообщили о новых разрушениях в провинции Хатай.

Новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Турции и Сирии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 20:04 мск на территории турецкого района Антакья в 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине два километра.

В то же время власти Турции заявили о колебаниях магнитудой 6,4 в провинции Хатай, вызвавших разрушения. По данным СМИ, толчки также ощущались в нескольких сирийских провинциях, в Ливане, Израиле и на Кипре.

В управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции 18 февраля сообщили, что число погибших при землетрясении 6 февраля возросло до 40 642 человек. Катастрофа стала самой разрушительной в истории государства.

Власти Турции начали поиски виновных в обрушении домов при катаклизме. Считается, что настолько сильной трагедии можно было избежать, если бы здания строились в соответствии с нормами. Между тем, на местах разрушений постоянно находят кирпичи и другие стройматериалы, в которых было много посторонних предметов, например, амулеты от сглаза.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как турецкие медики спасали пациентов при землетрясении.