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Дипломат откровенно рассказал о пагубном влиянии «коллективного Запада».

Министр иностранных дел Приднестровья (ПМР) Виталий Игнатьев в беседе с «Известиями» заявил, что Молдавия уже давно освоена НАТО и странами Запада.

Министр заметил, что Молдавия в послание годы активно милитаризируется. Это стало особенно заметно после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

«Молдавия уже давно освоена странами НАТО и Запада. К сожалению, на наш взгляд, это государство, которое не соблюдает принцип нейтралитета», — сказал Виталий Игнатьев.

Министр выразил надежду, что Молдавия вместо милитаризации приложит все усилия для сохранения и обеспечения мира и безопасности.

Игнатьев рассказал «Известиям» о том, что в МИД Приднестровья думают о словах нового премьера Молдавии Дорина Речана, заявившего о необходимости демилитаризации Приднестровья и выводе оттуда миротворцев.

Полную версию интервью читайте на сайте «Известий» 21 февраля.