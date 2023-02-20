«Наснимался уже»: Хабенский объяснил, почему все реже играет в кино

Хабенский заявил, что полностью сосредоточился на работе худрука театра, и на кино нет времени

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Знаменитый актер поделился планами на посту руководителя МХТ имени Чехова.

Народный артист РФ Константин Хабенский признался, что все его время сегодня поглощает Московский Художественный театр имени Чехова, где он с октября 2021 года занимает должность художественного руководителя и директора. Именно поэтому, по словам актера, он перестал сниматься кино.

«Я все время провожу в Московском художественном театре. Наверное, вот так изменилась моя жизнь. <…> Я не жалуюсь. Ну, какое-то время нету кино, но ничего, уже наснимался порядочно. Сейчас попробуем взять вес под названием „Московский художественный театр и его юбилей“», — заявил Хабенский на пресс-конференции.

По словам артиста, на посту худрука МХТ имени Чехова он видит свою задачу в том, чтобы создавать новый репертуар и новое лицо театра, а также зарождать его новые традиции, сохраняя при этом старые.

В сентябре прошлого года Хабенский заявил об изменениях в репертуаре МХТ, связанных с событиями на Украине. В частности, театр отказался от постановок, где так или иначе поднималась тема военных действий и человеческих трагедий, и которые в контексте происходящего оказались неуместны. По словам Хабенского, так театр выразит уважение к российским бойцам, участвующим в специальной военной операции и проявит солидарность с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова после скандальных политических высказываний.