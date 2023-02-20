Иван Ургант намекнул на возвращение своего шоу в эфир

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Новое фото знаменитости взбудоражило поклонников.

Кажется, поклонникам вечернего шоу с Иваном Ургантом в роли ведущего осталось ждать совсем немного. Если раньше юморист только прозрачно намекал на возвращение на телеэкраны, то последнее фото просто «кричит» о возобновлении шоу «Вечерний Ургант».

Ведущий выложил в соцсети фотографию с подписью «Люблю, когда вся команда в сборе». На шее Урганта — бейджик с логотипом передачи.

На фоне — по всей видимости, рабочий кабинет программы шоу, на одной из стен можно заметить таблицу с записями, похожими на сетку передач.

Популярный ведущий выложил в соцсети фото с бейджиком передачи «Вечерний Ургант». Фото: Instagram* / urgantcom

Сам Ургант на время творческой паузы успел отдохнуть в Израиле, но периодически папарацци и случайные прохожие замечали и фотографировали его в Останкино.

Сам ведущий отмечал, что с нетерпением ждет возвращения к работе и новых выпусков телепередачи.

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