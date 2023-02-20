В МИД РФ заявили о деградации отношений с Нидерландами по инициативе Гааги

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В Москве отреагировали на решение властей европейского государства о сокращении числа российских дипломатов.

В российском МИД назвали недружественным шагом решение Нидерландов сократить численность сотрудников посольства РФ и приостановить деятельность российского торгового представительства. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников Посольства России в Гааге и приостановке деятельности Торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», — говорится в документе.

Российская сторона также возложила на европейских партнеров ответственность за срыв переговоров по налаживанию работы диппредставительств, пострадавших от инициированных нидерландской стороной в марте 2022 года высылок.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что приостановка деятельности российского торгового представительства приведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества между Россией и Нидерландами.

Также МИД РФ предупредил Гаагу о том, что двусторонние связи государств подвергнутся «основательному переформатированию». При этом ответственность за деградацию отношений полностью лежит на Нидерландах. С российской же стороны последуют неизбежные ответные меры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Нидерландов заявили об ограничении числа российских дипломатов, работающих в стране. Сотрудникам российской дипмиссии предписано покинуть пределы Нидерландов в течение ближайших 14 дней.