В Ленинградской области задержали группу сектантов

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Современные сектанты распространяли свое учение по видеосвязи.

В Ленинградской области задержали шестерых участников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»*. По данным следствия, глава ячейки проводил встречи по видеосвязи с адептами.

А еще собирал пожертвования на нужды организации. Во время обыска у него нашли запрещенную литературу, деньги и документы. Скоро всем задержанным предъявят обвинение.

* — запрещенная в РФ экстремистская организация.