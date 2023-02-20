Как идет подготовка к посланию Путина к Федеральному собранию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Самые важные темы за год в речи президента России прозвучат уже 21 февраля.

Репетиция большого политического события идет в Гостином дворе, в Москве. Меньше суток осталось до того момента, когда Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. А слушать и разбирать на цитаты речь президента уже готовятся по всему миру. Поэтому так важна каждая деталь: свет, звук, качество трансляции. За последними приготовлениями — перед тем, как прозвучит важное — наблюдал Антон Золотницкий.

Пока проходят репетиции. Президент выйдет на сцену Гостиного двора только завтра, но и оркестр, и диктор должны быть готовы действовать синхронно.

«Мы работаем в связке, оркестр играет фанфары в стык сразу же после объявления для того, чтобы президент смог выйти как раз на фоне музыкальном», — рассказал Александр Романов, диктор службы протокола президента.

Здесь все расписано даже не по минутам, а секундам. Как протокол церемонии, так и подготовка к ней.

Последние приготовления к посланию президента: монтаж сцены, его заключительная часть. Остается наладить свет и видеоаппаратуру и, конечно, не менее важно — разгладить все флаги.

Ни единой складки — это девиз, поэтому тщательно утюжат даже сборки ткани на столах в пресс-центре. У каждого здесь своя задача. Кто-то устанавливает микрофоны на главной трибуне. Вот полицейская собака обследует сцену, пока наверху тестируют разные режимы освещения.

Нужны особые координация и ловкость, чтобы монтировать огромные экраны. Они нужны для того, чтобы подкреплять слова президента наглядной демонстрацией. И это, к слову, одна из причин, почему послание Федеральному собранию в свое время перенесли из стен Кремля. Вторая причина — вместительность. Гостиный двор может с легкостью принять более тысячи человек — всех депутатов, сенаторов, членов правительства и глав регионов.

Рассадка в зале вернулась к доковидной норме — отступы минимальные, никакой шахматной расстановки стульев. Но о санитарных требованиях все равно позаботились — каждый в аудитории сдает ПЦР-тест.

Гостиный двор только раз принимал ежегодное послание президента Федеральному собранию — в 2019 году. У каждой площадки есть свои нюансы, которые обязаны учитывать организаторы. Здесь главный элемент непредсказуемости — свет.

«Здесь стеклянная крыша, неизвестно, какая погода в день мероприятия может быть, поэтом всегда делается черный кабинет, чтобы свет, солнышко не давало никаких бликов», — рассказал Александр Кормилицын, заместитель главного продюсера телеканала-организатора трансляции.

Чтобы свет был ровным и подчеркивал нужные акценты, используют полторы сотни осветительных приборов. Но не менее важно, чтобы выступление президента услышали и увидели как можно больше людей.

На площадке задействовано 13 трансляционных камер разного назначения. Это их основная позиция. Ну и, конечно, не обошлось без классических камер на кране. Их тут две. Но есть и более необычные образцы, как камера на дистанционном управлении. По сути, это робот. Она нацелена на зал, чтобы снимать его реакцию на слова президента.

По всему миру ждут заявления российского президента. Прежде всего, оценку специальной военной операции, планы по развитию новых регионов и экономики всей страны. Осталось только набраться терпения. С утра во вторник пройдет финальная репетиция, в полдень назначено начало обращения.