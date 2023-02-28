Цифровая копия Пьера Нарцисса и его бывшая супруга выступят в Луганске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Валерия Калачева уверена, что таким образом дух певца сможет дать силы солдатам на передовой.

Экс-жена Пьера Нарцисса отправится в Луганск с цифровой копией своего бывшего мужа. Вместе с духом покойного артиста Калачева исполнит дуэтные песни для военных.

Впервые Валерия заговорила о начале своего творческого пути на вечере памяти Пьера Нарцисса. Девушка уже выбрала себе псевдоним Monisha и выпустила первый трек «Криминал». По словам самой артистки, композиция уже пользуется большой популярностью среди поклонников.

«Мне очень приятно, встречают его (трек) классно. Выступать с ним радостно, все сразу срываются со стульев, танцуют, узнают», — поделилась Валерия Калачева с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Для поездки в Луганск Валерия Калачева подготовила целую концертную программу. Артистка будет выступать не одна, на гастроли начинающая певица приедет с балетом. Более того, дуэтные песни Валерия Калачева планирует исполнять с цифровой копией Пьера Нарцисса. Артистка надеется, что таким образом дух певца сможет дать силы солдатам на передовой и мотивировать их на новые свершения.

Отметим, что экс-супруга Пьера Нарцисса уже ищет новую композицию для пополнения репертуара, но, по словам Валерии, она пока не нашла тот самый трек, который сможет не только зацепить внимание слушателей, но и напомнить об усопшем певце. Более подробно о судьбе Пьера Нарцисса, его становлении как артиста, взаимоотношениях с дочерью и самой большой любви певца Валерия Калачева рассказала в интервью 5-tv.ru.