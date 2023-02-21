Может понадобиться терапия или психолог: как мастурбация влияет на мужское здоровье

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Мужское здоровье и качество жизни тесно связано с регулярностью половой жизни. Однако самоудовлетворение может обернуться проблемами.

Частая мастурбация может быть проявлением психических расстройств или депрессии у мужчин. Также такое самоудовлетворение может привести к истощению организма и эректильным расстройствам. Об этом предупредил уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев в интервью изданию Газета.ру.

Эксперт отметил, что качество жизни у мужчин тесно связано с регулярностью половой жизни. Несмотря на то, что четких данных по частоте половых актов нет, считается, что европеец должен заниматься сексом около 2-3 раз в неделю. Если партнера нет, то частота мастурбаций также может соответствовать этим показателям.

«При отсутствии половой близости возникает застой семенной жидкости и секретов половых желез, идет накопление бактериальной флоры — это может привести к простатиту, везикулиту и другим воспалительным процессам мочеполовой системы», — сообщил уролог-андролог.

Врач добавил, что сексуальная жизнь также влияет на мужское здоровье. И в качестве профилактики заболеваний мастурбация приветствуется, но в пределах разумного.

«Однако слишком частое самоудовлетворение может являться проявлением психических расстройств, в том числе депрессии. Кроме того, при слишком частых занятиях мастурбацией, например, несколько раз в день, может наблюдаться как психическое, так и физическое истощение организма, что приводит к эректильным расстройствам», — рассказал Андрей Дмитриев.

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