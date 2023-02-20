«Хватит миндальничать»: депутат объяснил значение визита Байдена в Киев

Депутат Госдумы Журавлев пояснил, что значит визит Байдена в Киев для России и США

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Лидер США своим приездом в столицу Украины демонстрирует пренебрежение к России и решимость воевать.

Президент США Джо Байден приехал в Киев с целью «показать, кто в доме хозяин». Такое мнение в комментарии «Российской газете» высказал первый заместитель председателя Комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Он обратил внимание на то, как активно украинский президент Владимир Зеленский «прыгал вокруг» американского лидера и «демонстрировал свою преданность». После этого ни у кого не должно быть сомнений, чьи именно приказы исполняет Киев, заявил Журавлев.

«Для нас это должно означать только то, что хватит миндальничать, стараясь не задеть жизненно важные органы противника», — добавил депутат.

Он указал на то, что противник не стесняется в средствах и своими визитами демонстрирует «полное пренебрежение к России и решимость воевать до тех пор, пока нас не одолеет».

В то же время украинский вояж Байдена — это важный сигнал и для американцев, считает Журавлев. Он сопоставил действия нынешнего главы Белого дома и бывшего президента США Дональда Трампа.

Так, в то время как Байден «изображает благодетеля в Киеве» и «высасывает, как вампир, из США деньги и ресурсы», его извечный конкурент отправился в Огайо, где после железнодорожной аварии «бушует экологическая катастрофа, по масштабу сравнимая с Чернобыльской».

«Что называется, почувствуйте разницу», — подытожил Журавлев.

Ранее в этот день стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Киев, чтобы «публично поддержать демократию и суверенитет Украины». По уже устоявшейся традиции киевский режим встретил высокого гостя воем воздушной тревоги, которая была объявлена по всей стране.

В Белом доме сообщили, что американский лидер в ходе визита намерен объявить об очередном пакете военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, а также радары наблюдения за воздушным пространством.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры момента встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Киеве.