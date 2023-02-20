Украинский пленный сообщил о британских и канадских офицерах в рядах ВСУ

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Пленный националист также рассказал правду про натовское оружие. По его словам, оно несколько «неудачное».

Взятый в плен российскими солдатами украинский боец рассказал, как ВСУ взаимодействуют с канадскими и британскими офицерами на разных участках передовой. Пленный поделился сведениями с корреспондентом РИА Новости.

По словам украинца, ему приходилось пересекаться с канадцами в Херсонской области. Тогда он встретил их в сопровождении инженеров. Там же он видел военных из Великобритании. Пленный отметил, что англичане, в основном, работали с морскими пехотинцами. Военный ВСУ добавил, что под Авдеевкой, где он получил ранение и попал в плен, иностранцев ему наблюдать не приходилось. Возможно, просто не успел.

«Канадцы ходили по позициям с нашими. Британцы тоже. Они приходили несколько раз с морской пехотой. Пару раз отработали из «Джавелина“», — сообщил он.

Военнопленный отметил, что в условиях и локациях, в которых он видел натовских военных, обучать ВСУ было невозможно, поэтому иностранцы не инструктировали, а принимали участие в боевых действиях наравне с украинцами.

Пленный предполагает, что наемники были приближены к офицерскому составу. По его наблюдениям, рядовые никогда так не работали. Уточняется также, что с британцами и канадцами всегда были переводчики.

«Переводчик с ними общался, и они группой заходили, отрабатывали определенные ситуации и уходили <…> У нас такого не было, чтоб мы с ними вместе пересекались. Мы несли службу по удержанию, а они приходили на отработку ситуаций и уходили. С украинскими военными общались очень мало», — прокомментировал мужчина.

Украинец объяснил, что тогда они были всего в 400 метрах от российских позиций, поэтому военным было не до разговоров. Иностранцы, в основном, болтали между собой, отметил украинец. Канадцы и вовсе любили отходить подальше, за что однажды поплатились, попав под удар российских войск.

«Я встречал ребят, они ездили в Великобританию на обучение. Если человек не служил, обучают элементарно на ВУС-сотый (военно-учетная специальность стрелков — ред.), чтоб человек умел обращаться с оружием», — прокомментировал украинский военный.

В заключение пленный раскритиковал натовское оружие, поставляемое Западом. По его словам, на вооружении ВСУ был бельгийский пулемет, однако солдаты пытались не задействовать его, так как он был «неудачным».

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