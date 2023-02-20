Звезда «Холопа» Дибцева рассказала о травле со стороны школьной учительницы

Фото: Кадр из к/ф «Холоп», реж. Клим Шипенко, 2019 г.

Учительница 70-ти лет считала себя молодой девочкой: ярко красилась, надевала подростковые вещи и флиртовала с мальчиками.

Актриса Ольга Дибцева рассказала о неприятном эпизоде из школьной жизни, который испортил ей психику. В 90-е девушка училась в школе Санкт-Петербурга, где у нее была учительница, которая слишком пристально следила за ней. Об этом звезда «Холопа» рассказала в интервью изданию Газета.ру.

Школьному педагогу было за 70, но она считала себя молодой девчонкой: ярко красилась и носила подростковые вещи. Доходило даже до того, что она флиртовала с одноклассниками будущей актрисы, которые по сути были детьми, и считала Дибцеву своей конкуренткой.

«Оскорбляла, следила за мной, устраивала слежки из кустов, а на педсоветах говорила, что я девушка легкого поведения и из меня вырастет непонятно что. Это было ужасно!» — поделилась актриса.

Девушка много плакала и боялась ходить в школу. На сторону будущей звезды никто не вставал, а родители считали, что она просто не хочет учиться.

Во взрослом возрасте артистке пришлось прорабатывать случай харассмента со стороны учительницы с психологом. В русском языке харассментом называют приставания и сексуальные домогательства. Но в это определение входит куда более широкий круг психологического давления: навязчивое внимание, шутки, шлепки, слежка, угрозы, оскорбление, шантаж и так далее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дибцева поделилась, как в 11 лет пережила нападение извращенца.