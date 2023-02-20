МО РФ сообщило о происшествии в Курской области, погибли шесть военнослужащих
Денис Птицын 191
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Военные умерли от быстро распространившегося по блиндажу пожара.
Министерство обороны РФ сообщило о гибели шести военных в Курской области. По данным ведомства, инцидент произошел в результате грубого нарушения требований безопасности военными.
Смертельный инцидент произошел в селе Уланок в Суджанском районе. В полевом блиндаже находились семеро военных.
«Погибли шесть военнослужащих, проводится расследование», — говорится в комментарии МО РФ.
Известно, что причиной гибели военнослужащих стал быстро охвативший блиндаж пожар. Он распространился из-за растекшейся горючей жидкости.