Российская авиация сбила украинский самолет Су-27 в Харьковской области

Фото, видео: © РИА Новости / Николай Лазаренко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В военном ведомстве рассказали об успехах ВС РФ в ходе СВО за минувшие сутки.

Российский истребитель сбил украинский самолет в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — прокомментировал генерал-лейтенант.

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Сторона противника потеряла много техники в результате боев на донецком направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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