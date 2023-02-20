Как «Гиацинты» работают по позициям ВСУ: видео с передовой

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Российские военные ведут ожесточенные бои за Угледар. Город штурмуют сразу с нескольких направлений.

Сейчас идут ожесточенные бои за Угледар. Город штурмуют сразу с нескольких направлений. Работает тяжелая артиллерия, которая поддерживает наступление наземных подразделений. Со стороны северных районов наступают наши морпехи, выбивая ВСУ с укрепленных позиций. Кирилл Ольков находится на передовой.

Южно-донецкое направление. Дорога на Угледар, по пути ни одной гражданской машины. В сторону осажденного города движутся военные колонны тяжелой техники.

Ближе подойти нельзя, вся местность просматривается ВСУ. Угледар находится на возвышенности, но даже с такого расстояния видны белые высотки с оборудованными огневыми точками, в которых укрылись националисты.

Наши мотострелки и морпехи метр за метром отвоевывают у националистов ключевую высоту на южно-донецком направлении.

Черный дым это последствия ударов нашей крупнокалиберной артиллерии восточного военного округа, которая днем и ночью разносит позиции врага, поддерживая наступления наземных подразделений.

На передовой — морпехи тихоокеанского флота. Штурмуют окраины Угледара со стороны северных дач.

Разведчики сообщают координаты противника передовым бронегруппам. Опорный пункт уничтожен, нужно уходить с линии ответного огня. Первый рубеж глубоко эшелонированной обороны противника взят. Военнослужащий с позывным Пожар из группы морпехов ТОФ, которая первой участвовала в штурме окраин Угледара.

«Шли по лесополосе перед северными дачами попали в огневой контакт. В течении суток справились. Заняли первую линию», — говорит старший стрелок с позывным Пожар.

Локальная победа оказалась стратегически важной. Сейчас морпехи продолжают наступление. Зачищают теперь уже бывшие позиции ВСУ.

Впрочем, противник, не считаясь с потерями, пытается удержать высоту любым способом. Разведка докладывает: командиры ВСУ только что бросили своих военнослужащих в лобовую атаку.

Сверху все передвижения ВСУ, как и безуспешные попытки перехватить инициативу, видны словно на ладони.

Кадры с беспилотника. Диверсанты, засевшие в лесополосе, пока еще не знают, что их уже обнаружили. Наземная группа морпехов окружает противника. Националисты в отчаянии пытаются отстреливаться, но промахиваются. Противник уничтожен ответным огнем, замаскированная техника разбита.

«Заметили три вражеских БМП-2. Передали координаты нашей бронегруппе. Минус два БМП-2, они их сожгли. Третья оставила десант и уехала», — рассказал боец с позывным Пожар.

В этим минуты, морпехи, закрепившиеся на окраинах Угледара, продолжают идти вперед — они все ближе к решающей битва за освобождение города.