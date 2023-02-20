В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла женщина

Губернатор Гладков: в Белгородской области при обстреле села погибла женщина

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Один из местных жителей доставлен в больницу с осколочными ранениями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины в результате обстрела села Новая Таволжанка украинской стороной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи», — написал глава региона.

Также сообщается о пострадавшем. Местный житель доставлен в больницу с осколочными ранениями ног.

По словам Гладкова, украинские боевики атаковали стоянку и бытовой корпус птицефабрики, где сотрудники предприятия подготавливаются к работе. Он добавил, что всех работников птицефабрики вывозят на безопасное расстояние.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов посетил место происшествия. Силовые и экстренные структуры продолжают работу, свое расследование начал также Следственный комитет РФ.

Накануне стало известно, что в результате обстрела села украинскими националистами умерла 12-летняя девочка. Гладков прокомментировал происшествие. По его словам, снаряд попал в школьницу, когда она беседовала по телефону со своим отцом.

Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области при обстреле ВСУ погиб один человек.