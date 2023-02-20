Певица Ханна рассказала, во сколько ей обошлись вторые роды в Дубае

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Стоимость родов составила десять тысяч долларов, а если переводить на рубли, то около 747 600 рублей по текущему курсу.

Недавно российская певица Анна Иванова, которая выступает под псевдонимом Ханна рассказала, во сколько ей обошлись роды в Дубае. Информацию об этом знаменитость выложила в Instagram*.

Десять дней назад певица родила вторую дочь. По словам звезды, в общей сумме за роды в Дубае пара заплатила около десяти тысяч долларов.

В 40 тысяч дирхам вошли: палата, прививки, анестезия, лекарства и т. д. При этом певица не брала в расчет сдачу анализов и походы к медработникам до родов. Первого ребенка Ханна родила в США.

Недавно Ханна опубликовала фотографию после родов. На снимке девушка без ретуши, обработки и макияжа.

«Давно бессонные ночи не были настолько прекрасными», — написала Ханна.

Певица рассказала, что сейчас ей помогает восстановиться уходовая косметика и, конечно же, любимый муж Пашу. Он уделяет все свободное время дочерям и поддерживает супругу.

Ханна и Пашу поженились в 2015 году, а через три года после свадьбы певица родила дочь Ариадну. Имя второй дочери супруги пока не рассекретили. Скорей всего, ее имя общественность узнает нескоро, так как имя старшей дочери пара озвучила через год после рождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ханна показала трогательное видео первой встречи дочери с новорожденной сестрой.

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