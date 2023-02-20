ЕК впервые отреагировала на расследование Херша о диверсии на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

В Европе считают единственным основанием для любого возможного ответа на вопрос вокруг Nord Steam официальное расследование.

Еврокомиссия назвала выводы американского журналиста Сеймура Херша по расследованию взрывов на «Северных потоках» «спекуляцией». Представитель пресс-слежбы ЕК Андреа Мазини отказался комментировать решение Херша в беседе с ТАСС.

Журналист в ходе расследования установил, что теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были организованы США при поддержке Норвегии. По его словам, страны-сообщники завернули происходящее под прикрытием учений НАТО Baltops.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток», — отреагировал Мазини.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии добавил, что единственное основание, которое может быть ответом на вопрос о взрывах на российских газопроводах — официальное расследование.

Примечательно, что ответ агентству стал первой реакцией ЕК на статью Херша. Независимое расследование американского журналиста было опубликовано 8 февраля.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября на участках, находящихся в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопровода расценили как террористический акт, но страны Запада категорически отрицают все обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Херш допустил новые подробности о взрывах «Северных потоков».