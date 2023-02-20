«Мимо меня проходит»: почему Татьяна Буланова боится пластических операций

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Певица не осуждает тех, кто ложится под нож пластического хирурга, но сама на эту процедуру решиться не может.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова высказала свое мнение по поводу пластических операций у коллег по цеху и призналась, что сама в себе ничего не меняла. В эксклюзивной беседе с ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ певица отметила, что она в принципе боится всего, что связано с операциями, — врачей, наркоза и так далее.

«Я не осуждаю и понимаю, что, наверное, через какое-то время нужно будет обратиться, чтобы что-то подтянуть. Но я сама просто большой трус, поэтому пока мимо меня все это проходит», — отметила Буланова.

При этом, как и сказала певица, она не осуждает других российских звезд, которые делают пластические операции. Скорее даже завидует им из-за их смелости.

«Я даже завидую белой завистью человеку, который на это решился. Я бы нос исправила, тут убрала бы. Прибавлять не надо, а вот убрала бы точно», — со смехом призналась Татьяна, указывая на свою талию.

Сейчас певице 53 года, она — мама двоих взрослых сыновей и невеста 33-летнего бизнесмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Буланова отреагировала на то, что Киркоров стал похож на нее после пластики.