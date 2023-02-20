Выругался перед смертью: умер актер из «Убойного отдела» Ричард Белзер

В возрасте 78 лет умер актер и комик Ричард Белзер

Фото: www.globallookpress.com / John Barrett

Знаменитость ушел из жизни рано утром 19 февраля в своем доме на юго-западе Франции.

На 79-м году жизни скончался американский актер и комик Ричард Белзер. О смерти звезды изданию The Hollywood Reporter сообщил его близкий друг — писатель Билл Шефт. По словам публициста, у комика было много проблем со здоровьем, что и стало причиной смерти. Последними словами Белзера стало ругательство.

«К черту тебя, ублюдок», — процитировал Шефт покойного в беседе с изданием.

Ричард Белзер родился в 1944 году в Бриджпорте, штат Коннектикут. За свою творческую карьеру юморист успел сняться в кино, поработать на телевидении и радио, написать несколько книг.

Зрители любили юмориста за острый язык. Белзер начинал как стендап-комик, а широкая популярность пришла к нему после роли детектива Джона Манча в сериале «Убойный отдел». Затем персонаж появлялся в других проектах — «Секретные материалы» и «Закон и порядок».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией в Мексике.