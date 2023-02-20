Пора на тихий час: в РФ может появиться единый для всех регионов закон о тишине

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В Госдуме предложили на федеральном уровне закрепить тихий час по всей стране с 22:00 до 07:00.

Главное в праздничные дни — сильно не шуметь. Единый для всей России закон о тишине с четким графиком может появиться совсем скоро. В Госдуме предложили на федеральном уровне закрепить тихий час для всех регионов с 22 до семи часов утра. И ввести обязательный перерыв с 14 до 16 часов. А штрафовать нарушителей смогут не только полицейские, но и представители управляющих компаний. Все подробности инициативы рассказал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Максим из Челябинска каждую ночь, говорят соседи, находит новый способ пошуметь.

«Он выходит с пустыми руками, а возвращается уже с какой-то бутылкой какой-то жидкости, и с пакетом. После того как он с этими предметами возвращался и заходил домой, ночью происходили вот эти вот непонятные крики, долбежка в стены, кукареканье», — рассказывает девушка.

Спустя два года постоянных концертов за стеной, регулярных вызовов полиции и жалоб в профильные службы, местные жители все-таки смогли выселить борца с электроникой из своего подъезда.

Сейчас соответствующим СНИПом устанавливается максимальная громкость шума в многоквартирных домах в стране. С семи утра до 23:00 — 55 децибелов, в оставшиеся восемь часов показатели должны быть на 10 меньше. Согласно законопроекту, вмешаться в шумную ситуацию смогут теперь и управляющие компании. Они должны будут фиксировать нарушение и дальше передавать информацию. Например, участковому. Правда, вряд ли смогут держать в штате профессионала-акустика с откалиброванными спецоборудованием.

«Им передадут полномочия составлять акты, которые в последующем могут лечь в основу для административных протоколов», — сказал юрист Дмитрий Кваша.

«Вот так звучит электрогитара, которую подключили к усилителю в 15 ватт. Дрель есть почти в каждой квартире, вот ее уровень шума. Пионерский горн по нынешним временам штука редкая, но вот просто для сравнения. И, напоследок, мой самый любимый источник громкого звука», — рассказал корреспондент «Известий».

Концерт в подвале памяти Егора Летова — творческий вечер поклонников Сибирского панка в знаменитой «цоевской Камчатке» в Петербурге. Внутри — единение меломанов. Над ними — жилая квартира. В ней вспоминают: когда музицировал сам Виктор Робертович — было намного спокойнее.

«Когда он работал — было тихо. Сейчас все наоборот: его нет, а дом весь конечно трясется от его песен. И не от его тоже», — рассказала жительница дома Любовь Капылова.

Воскресенье. Вечер. На улице Ушинского, это тоже Петербург, продолжаются работы на стройке многоэтажки, вопреки действующему пока региональному законодательству. Местные жители говорят: ночью, вероятнее всего, процесс тоже не остановится.

Ночные стройки и дневные концерты на повышенных, равно как и песня перфоратора в выходной, — сойдут на нет, рассчитывают авторы законопроекта. А федеральная база, считают, даст возможность применять правила в любом регионе по всей стране.