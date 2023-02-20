Более 30 человек погибли от последствий проливных ливней в Бразилии

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В пострадавших районах продолжаются поиски пропавших без вести людей.

По меньшей мере 36 человек стали жертвами мощного наводнения в бразильском Сан-Паулу. Улицы и дороги затопило в результате проливных дождей. В горных районах сошли сели. Потоки воды вперемешку с грязью размывали фундаменты домов.

Обрушились полсотни зданий. Многие оказались под завалами. Среди погибших, как минимум, один ребенок. Сейчас в пострадавших районах продолжаются поиски пропавших без вести.

По данным бразильского портала G1, только за минувшие сутки в штате выпала месячная норма осадков.