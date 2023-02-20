Женщина погибла в страшном пожаре под Томском

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Женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Томской области

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Пожарным потребовалось два часа, чтобы ликвидировать возгорание в жилом доме.

Появились кадры пожара из Томской области. В Александровском районе загорелся жилой дом. На место оперативно выехали спасатели.

Спустя два часа возгорание удалось ликвидировать. По предварительной информации, в огне погибла 59-летняя женщина — владелица жилого дома.

Прокуратура Александровского района разбирается в обстоятельствах и причинах произошедшего.

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