Женщина погибла в страшном пожаре под Томском Сегодня, 6:35 26 26 Женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Томской области

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Пожарным потребовалось два часа, чтобы ликвидировать возгорание в жилом доме.