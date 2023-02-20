В СК РФ назвали размер «зарплаты» иностранных наемников на Украине Сегодня, 5:39 Игорь Рязов 16 16 Быстрыкин: иностранные наемники получают на Украине от 30 до 100 тысяч гривен

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Приезжающие на Украину добровольцы часто в ускоренном режиме получают гражданство, после чего вступают в ряды ВСУ.