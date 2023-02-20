В СК РФ назвали размер «зарплаты» иностранных наемников на Украине
Игорь Рязов 16
Быстрыкин: иностранные наемники получают на Украине от 30 до 100 тысяч гривен
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Приезжающие на Украину добровольцы часто в ускоренном режиме получают гражданство, после чего вступают в ряды ВСУ.
Участвующие в боевых действиях на Украине иностранные наемники получают в качестве денежного вознаграждения от 30 до 100 тысяч гривен (от 60 до 200 тысяч рублей). Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.