Небесные стражи: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; 5-tv.ru

ВКС РФ играют важную роль в спецоперации — наносят чувствительные удары по ВСУ и обеспечивают с воздуха защиту российским бойцам.

Российские бойцы продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой российской авиации за минувший день в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС России. По данным Минобороны РФ, экипажи нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была достигнута: у противника уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику.

Следом идут кадры боевых вылетов уже самолетов Су-35. Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.