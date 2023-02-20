Лев Лещенко призвал не подталкивать молодых артистов к патриотизму: «Нужна идеология»

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Мэтр сожалеет, что Россия пока не отыскала новую национальную идею, и тоскует по прежним временам.

Легендарный российский певец Лев Лещенко призвал не подталкивать молодых музыкантов и исполнителей к написанию патриотических песен. Такое заявление народный артист РСФСР сделал во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru Светланой Шевченко на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Я думаю, они должны созреть просто. Потому что это очень сложная ситуация, это выбор каждого человека. Их не надо подталкивать. Потому что они сами должны почувствовать это и определиться. Кутузов сказал когда-то гениальную фразу в „Войне и мире“: „Покорствовать Россия не привыкла“. Надо подумать об этом. <…> Каждый делает свой выбор. Здесь наставничество или назидания какие-то — неуместны. Просто неуместны! Должен каждый челочек прийти к этому сам», — убежден Лев Лещенко.

Певец также добавил, что считает идеологию необходимой для общества. Народный артист сожалеет, что Россия пока не пришла к новой национальной идее.

«Должна быть идеология. Должен быть смысл какой-то в жизни и идея в жизни. Мы национальную идею все время ищем, но пока не пришли к ней. К сожалению. А как только мы придем к этому… Как было в наши времена — коммунистические или какие угодно. Мы знали, что мы делаем; мы знали, куда мы двигаемся. Вот это самое главное», — подытожил Лев Лещенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Лев Лещенко объяснил свою любовь к совместным выступлениям с молодыми артистами.