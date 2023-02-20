Без лишней спешки и суеты: китайский совет дня на понедельник, 20 февраля

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В начале новой недели следует быть более осторожными и предусмотрительными.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 20 февраля 2023 года?

Не зря говорят, что понедельник — день тяжелый. На этой неделе его стоит прожить в спокойном и уравновешенном состоянии. Это будет уже второй день столкновения подряд, вслед за воскресеньем. А они характерны тем, что очень любят разрушать всякие планы.

Совет дня: проведите понедельник в рабочей или бытовой рутине, не жалуйтесь на судьбу. Свершения и трудовые подвиги разумней будет отложить на другую дату, где энергии не будут столь непримиримы.

Предостережение дня: тем, кто работает с колюще-режущими предметами стоит быть в понедельник максимально аккуратными. Стычка Петуха и Кролика может запросто привести к порезам и прочим бытовым травмам.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.