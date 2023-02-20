Видео: Волочкова чуть не лишилась зубов на званом обеде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Порой и балерине хочется полакомиться чем-нибудь вредным и калорийным. Но недавняя ее попытка чуть не закончилась походом в кабинет стоматолога.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова чуть не лишилась зубов. Инцидент произошел в гостях у блогера куклы Тани (Татьяна Тузова — Прим. ред.). Придя в гости, знаменитость села за богато накрытый стол, который буквально ломился от изобилия. На выбор были представлены различные пирожные, фрукты, блюда японской кухни, гамбургеры. Уже давно ни для кого не секрет, что Волочкова тщательно следит за своим питанием — все только правильное и полезное. Но порой ведь так хочется расслабиться и поддаться искушению. Вот и балерина, посмотрев на яства, решила отведать гамбургер. Потянула его в рот и была шокирована! Вся еда оказалась бутафорской. Конечно, садясь за стол, Волочкова заприметила неладное, но не подыграть хозяйке не смогла.

Балерина чуть зубы не сломала об пластмассовый гамбургер, но виду не подала и на хозяйку не обиделась. Наоборот, принялась хохотать. Однако юмора некоторые интернет-пользователи не оценили. Они заподозрили, что алкоголь на столе был вовсе не бутафорский, а вполне себе настоящий. По их мнению, уж слишком странно Волочкова себя вела.

«Да уж, впали в алкогольное детство. Здоровые тетки играются. Ну, видно больше в жизни-то и заняться нечем. Везде же надо мозги включать», — писали подписчики.

Волочкова давным-давно уже сделала для себя вывод, что все критикующие и недовольные ее поведением просто ей завидуют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алена Жигалова «подставила» Анастасию Волочкову.



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