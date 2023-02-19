Звезда «Спасти рядового Райана» Сайзмор попал в больницу в критическом состоянии

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Актеру внезапно стало плохо в собственном доме поздней ночью. Прибывшие медики обнаружили его без сознания.

Актер из эпической военной драмы «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор экстренно госпитализирован с аневризмой головного мозга. Сейчас он в больнице, его состояние врачи оценивают как критическое.

Тревожную информацию подтвердил представитель знаменитости Чарльз Лаго изданию The Hollywood Reporter. Он рассказал, что знаменитости стало плохо, когда он находился в собственном доме. Поздней ночью он почувствовал себя неважно, потерял сознание.

«В настоящее время он находится в критическом состоянии, и это выжидательная ситуация. В настоящее время больше ничего неизвестно», — сказал Лаго.

Сайзмору 61 год. Он прославился ролями в фильмах «Спасти рядового Райана», «Черный ястреб», телесериале «Твин Пикс» и других картинах.

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