Какие праздники ждут россиян весной 2023 года — инфографика

Игорь Рязов 40
Эксклюзив

Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; 5-tv.ru

Без учета календарных выходных, с марта по июнь россияне отдохнут на четыре дня больше.

Весной текущего года россиян ждет множество праздников. 5-tv.ru собрал их в одной инфографике.

Государственные праздники и выходные дни.

  • 8 марта — Международный женский день, среда, государственный праздник, выходной;
  • 2 апреля — День единения народов России и Белоруссии;
  • С 29 апреля по 1 мая — праздник Весны и Труда, выходные дни;
  • С 6 мая по 9 мая — выходные дни;
  • 9 мая — День Победы, вторник, государственный праздник, выходной;
  • 24 мая — День славянской письменности и культуры.

Профессиональные праздники.

  • 10 марта — День архивиста;
  • 12 марта — День работников геодезии и картографии;
  • 19 марта — День моряка-подводника;
  • 23 марта — День метеоролога;
  • 25 марта — День работника культуры России;
  • 27 марта — День внутренних войск МВД;
  • 28 марта — День юриста;
  • 2 апреля — День геолога;
  • 7 апреля — День рождения Рунета;
  • 11 апреля — День войск ПВО;
  • 12 апреля — День космонавтики;
  • 15 апреля — День специалиста по радиоэлектронной борьбе;
  • 19 апреля — День полиграфиста;
  • 27 апреля — День вахтовика;
  • 27 апреля — День пожарной охраны;
  • 5 мая — День шифровальщика;
  • 5 мая — День водолаза;
  • 7 мая — День радио;
  • 7 мая — День Вооруженных сил;
  • 13 мая — День Черноморского флота;
  • 14 мая — День фрилансера;
  • 18 мая — День Балтийского флота;
  • 21 мая — День военного переводчика;
  • 21 мая — День Тихоокеанского флота;
  • 25 мая — День филолога;
  • 26 мая — День российского предпринимателя;
  • 27 мая — День библиотекаря;
  • 28 мая — День химика;
  • 28 мая — День пограничника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых выгодных месяцах 2023 года для отпуска.

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