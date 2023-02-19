Какие праздники ждут россиян весной 2023 года — инфографика Сегодня, 22:41 Игорь Рязов 40 40

Эксклюзив ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter

Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; 5-tv.ru

Без учета календарных выходных, с марта по июнь россияне отдохнут на четыре дня больше.