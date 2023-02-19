Что на этот раз? В США рассказали о новых санкциях в отношении России

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Вашингтон также намерен пресечь возможность обхода санкций и помощи РФ со стороны третьих стран.

Новые санкции США в отношении России коснутся энергетического сектора и военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«Меры будут направлены на оборонный и энергетический секторы России, финансовые институты и нескольких лиц», — пишет агентство.

Также отмечается, что США сосредоточатся на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи России со стороны третьих стран.

На днях заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд анонсировала новые рестрикции в отношении РФ. Десятый юбилейный пакет санкций страны G7 («Большой семерки») готовят вместе с остальными государствами Евросоюза. По данным западной прессы, одной из принятых мер будет запрет на ввоз в Россию строительной техники.

Также в списке дымоходы, светодиоды, кирпичи, конопляная пряжа, перья для ручек и даже унитазы. По всей видимости, санкции на новый пакет в отношении России Западу приходится буквально «наскребать» по сусекам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны Евросоюза и США готовили антироссийские санкции еще за два месяца до начала российской спецоперации.