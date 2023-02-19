«Не могу дышать и жить»: Пригожин поэтично описал отношения с Валерией

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

Известный продюсер не перестает восхищаться своей избранницей и признаваться ей в любви.

Самой крепкой парой в российском шоу-бизнесе являются певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, которые прожили в браке уже 20 лет. О своих чувствах, которые не угасают несмотря на время, Пригожин рассказал в интервью «Антенне-Телесемь».

Продюсер сравнил отношения с кислородом, а свою жену — как ни странно- с кислородной подушкой. Но из уст Пригожина даже такая метафора оказалась очень милой и нежной.

«Мы начали вместе ездить на гастроли, и я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой… С появлением любимой во мне много изменилось. Для меня Бог проявляется в любви! Уже 20 лет мы вместе, а как будто пролетел один день!» — не скрывал своих эмоций Пригожин.

Он также рассказал о том, какой непростой было их первое знакомство и начало отношений.

«Когда мы познакомились, Валерия была одна с тремя детьми в непростой ситуации, ей надо было учиться выживать. Поэтому в начале наших отношений было много недоверия», — отметил продюсер.

Но с годами именно Иосиф Пригожин стал для настрадавшейся в предыдущих браках Валерии надежной опорой и защитой, а совместная работа только помогла найти больше точек соприкосновения между супругами.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем заключается секрет прочного брака по мнению Валерии.