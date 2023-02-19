«Ребро сломала она мне»: Билан сообщил о полученной от Краймбрери травме

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Знаменитости изображали на драку во время выступления. Видимо, напарница сильно вжилась в свою роль.

Певец Дима Билан сообщил, что Мари Краймбрери сломала ему ребро во время их совместного выступления. Исполнение песни «Ты не моя пара» увенчалась травмой у знаменитости. Если бы не выдержка Билана, последствий могло бы быть больше. В этом артист признался в эфире федерального канала.

«Всего лишь одно ребро сломала она мне. Но я ее, конечно, трогать не стал. Я знаю, как в нашей стране к этому относятся. Нельзя трогать женщин», — пошутил музыкант.

По словам Билана, они с Краймбрери боксировали прямо на сцене. Во время постановочной драки, предположительно, исполнительница и нанесла удар по ребру Билана. Несмотря на полученную травму, дать «сдачи» певец отказался.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Билан бросил пить и окружил себя кошками.